Председателем Всеобщего национального конгресса Ливии стал Мухаммед Магариф

Председателем Всеобщего национального конгресса Ливии назначен лидер оппозиции - лидер партии "Национальный фронт" Мохаммед аль-Магриф. Аль-Магриф, который фактически стал временным главой Ливии, известен как приверженец исламистских взглядов, давний противник экс-ливийского лидера Муаммара Каддафи.

По итогам голосования аль-Магриф получил 113 из 200 голосов членов Всеобщего национального конгресса. За его основного противника, независимого кандидата-либерала Али Зидана было подано 85 голосов.

Партия аль-Магрифа была создана на базе подпольного движения "Национальный фронт за спасение Ливии", которое было основано в 1981 году и выступало против находившегося у власти Каддафи, напоминают европейские СМИ.

Выборы в национальный совет Ливии прошли 7 июля 2012 года. Ливийский Переходный национальный совет в ночь на четверг передал власть первому свободно избранному парламенту.

Хотя в ливийской столице Триполи все спокойно, но во многих частях страны продолжаются бои, передает Би-Би-Си.

Новым ливийским властям предстоит взять под контроль всю территорию страны и объединить ливийское общество.