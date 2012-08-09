На греческом Афоне горит лес

На горе Афон в Греции, где почти тысячелетие существует сообщество православных монастырей, бушует крупный лесной пожар. Огонь подобрался к городку Уранополису, откуда уже были эвакуированы люди из домов и гостиниц.

Пожар тушат более 90 пожарных на 40 машинах и 40 человек из пеших вспомогательных подразделений, а также армия и добровольцы - достаточно крупные силы. Огонь не угрожает напрямую монастырям и домам, пострадавших нет. С первыми лучами солнца в воздух опять поднимется пожарная авиация, сообщает пожарной охраны Греции, у которой пока нет данных, какую площадь леса уничтожил пожар.