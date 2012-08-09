Жена Бо Силая призналась в убийстве британского бизнесмена

Жена опального китайского политика Бо Силая Гу Кайлай призналась в убийстве британского бизнес-партнера своего мужа Нила Хейвуда. Вину за убийство британца также взял на себя помощник семьи Бо Силая Чжан Сяоцзюнь.

Согласно показаниям женщины в суде города Хэфэй, она заманила Хейвуда в отель, напоила его алкоголем и подсыпала ему в напиток яд.

В судебным процессе по делу Гу Кайлай не участвовали ни свидетели, ни адвокаты – обращаться к нему женщине было запрещено. В том случае, если вина подсудимых будет доказана — им грозит смертная казнь.

15 ноября 2011 года британца Нила Хейвуда нашли мертвым в одном из отелей города Чунцин. Поначалу выдвигалась версия обычного отравления алкоголем, но Великобритания потребовала более тщательного выяснения причин смерти своего поданного.

Выяснилось, что британец умер насильственной смертью. В апреле 2012 года по подозрению в причастности к убийству были задержаны Гу Кайлай и Чжан Сяозцюнь. По версии следствия, супруга Бо Силая попросила Хейвуда, с которым у нее были приятельские отношения, помочь перевести за границу крупную сумму денег. Бизнесмен согласился, но запросил очень высокие комиссионные, что не устроило Гу Калай.

Тогда британец стал шантажировать Гу Калай, угрожая обнародовать ее финансовые махинации. Скорее всего, именно это и послужило поводом к убийству, которое было спланировано Гу Калай.

Убийство гражданина Соединенного Королевства стало причиной громкого партийного скандала: бывший секретарь комитета компартии в Чунцине Бо Силай был исключен из состава политбюро и центрального комитета коммунистической партии. Это случилось после того, как бывший вице-мэр Чунцина Ванлицзюнь обвинил Бо Силая в причастности к смерти британца.



