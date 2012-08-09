Группировка войск Египта усилена на Синайском полуострове

Группировка египетских войск, участвующая в операции по восстановлению безопасности на Синайском полуострове, усилена 60 танками и 15 бронетранспортерами, Об этом сообщают египетские СМИ.

В столицу провинции Северный Синай - город Аль-Ариш прибыло подкрепление в составе нескольких частей 2-й регулярной армии вооруженных сил Египта, которая на постоянной основе дислоцируется близ Суэцкого канала, отделяющего континентальную территории Египта от Синая. Ее штаб располагается в городе Исаилия. От 2-й армии на полуостров переброшены 60 танков, 15 бронетранспортеров и 20 транспортов с личным составом.

По свидетельству очевидцев, такой концентрации военнослужащих и боевой техники на Синае не было с 1973 года, когда на полуострове произошел вооруженный конфликт между Египтом и соседним Израилем.

В минувшее воскресенье экстремисты атаковали пограничный пункт Карм Абу-Салем на Синайском полуострове близ города Рафах на границе с Израилем. В результате нападения на КПП погибли 16 египетских военных, еще семь получили ранения. В ночь на среду боевики вновь обстреляли несколько армейских блокпостов на севере Синая. Несколько военнослужащих получили ранения.

После нападения Высший совет вооруженных сил Египта объявил о начале "операции возмездия" против экстремистов на Синайском полуострове, в которой участвуют подразделения сухопутных войск и военно-воздушных сил, войск специального назначения в координации с частями МВД.







