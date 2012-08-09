Тимошенко обвиняют в нападении на тюремщика

В отношении бывшей главы правительства, лидера оппозиционной "Батькивщины" Юлии Тимошенко возбуждено очередное уголовное дело. Теперь ее обвиняют в нападении на сотрудника СИЗО.

"Есть дело по факту причинения Юлией Тимошенко телесных повреждений сотруднику следственного изолятора, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Есть и другие дела. Они тоже расследуются", заявил заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Адвокат Тимошенко, Сергей Власенко, считает возбуждение нового дела "маразмом". Он заявил, что его подзащитная сама пострадала от действий тюремщиков (имеется в виду эпизод 20 апреля, когда, по словам Тимошенко, сотрудники колонии применили силу при перевозке заключенной в больницу - выкручивали ей руки и ударили в живот). Адвокат, отметил, что его клиентка, страдающая заболеванием позвоночника, "практически не может самостоятельно передвигаться". "При этом рассказывают, что она кого-то побила", - возмутился он, сообщает lenta.ru .

По информации Власенко, новое дело было возбуждено с подачи заместителя руководителя Качановской колонии.



