В Индии испытана ракета для доставки ядерного оружия

В Индии состоялись испытания баллистической ракеты средней дальности (2 тыс. км) типа Agni-II. Ракета была запущена с полигона на острове Уилер в 100 км от побережья восточного штата Орисса.



Об этом журналистам сообщили представители Министерства обороны страны.

Испытания признаны успешными.

Баллистическая ракета Agni-II может использоваться для доставки ядерного оружия и имеет особую систему навигации, которая позволяет ей бить точно в цель, сообщили представители Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO). По их словам, траектория движения ракеты в рамках испытаний отслеживалась при помощи усовершенствованных радаров, пишет РБК.

Agni-II - двухступенчатая твердотопливная ракета длиной 21 м и массой 17 тонн - относится к семейству баллистических ракет Agni различной дальности (в зависимости от модификации). Ракета разработана DRDO в рамках комплексной программы разработки управляемых ракет Министерства обороны Индии. Максимальная дальность Agni II составляет 2,5 тыс. км. Первые испытания ракеты состоялись в 1999г. В апреле 2002г. ракета была принята на вооружение индийской армии.

Напомним, 29 июля индийская армия провела неудачные испытания ракеты BrahMos, которая не достигла намеченной цели и упала в Бенгальский залив. Создатели ракеты, скорость которой в 2,8 раза превышает скорость звука, заявили, что проблема была не очень серьезной.







