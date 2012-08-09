Устроивший стрельбу в сикхском храме не был убит полицейским

40-летний Уэйд Майкл Пейдж, устроивший бойню в сикхском храме в штате Висконсин, покончил с собой выстрелом в голову, а не был убит полицейскими, как сообщалось сразу после трагедии.



По данным следователей ФБР, полицейский ранил убийцу в живот, но смертельный выстрел он произвел в себя сам.

5 августа лысый мужчина в черных штанах, белой футболке и с татуировкой 9/11 на руке пришел в храм в Оук-Крик, это предместье Милуоки, и принялся палить из пистолета по прихожанам. Он успел убить шестерых, в том числе служителя храма, прежде чем его ранили полицейские.

Известно, что Уэйд Майкл Пейдж придерживался расистских взглядов и играл в музыкальных группах, исповедующих эту идеологию. В 90-х годах он служил в армии, но был уволен за пьянство и неподобающее поведение.

По одной из версии, бойню в сикхском храме он устроил по ошибке — на самом он деле хотел убивать мусульман, сообщает НТВ.



