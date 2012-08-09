Легендарный американский астронавт Нил Армстронг — первый человек, ступивший на поверхность Луны, — перенес операцию на сердце. Кардиологи в клинике провели в начале недели Армстронгу обследования.

Их результаты показали, что требуется немедленное опертивное вмешательство. Во вторник 82-летнему Армстронгу уже была проведена операция шунтирования коронарных артерий.

По словам супруги астронавта Кэрол, сейчас он чувствует себя хорошо. По словам врачей, каких-либо осложнений ожидать не следует, они надеются на его быстрое восстановление, ссообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, он попал в отряд астронавтов НАСА в 1962 году. В июле 1969 года астронавт Нил Армстронг командовал экипажем космического корабля "Аполлон-11", главной задачей которого стала первая в истории высадка на Луну. 20 июля он стал первым человеком, ступившим на поверхность спутника Земли. Фраза астронавта: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества", — стала исторической. Армстронг и его напарник Эдвин Олдрин провели на Луне два с половиной часа.

За этот полет Армстронг был награжден медалью NASA "За выдающиеся заслуги", а также удостоен Президентской медали Свободы и Золотой медали Конгресса — двух высших гражданских наград США.

Нил проживает в штате Огайо, у него два сына.