К власти в Ливии пришли гражданские.

В Ливии Переходный национальный совет (ПНС) передал власть Всеобщему национальному конгрессу. Первый свободно избранный парламент в Ливии – Национальная ассамбляя был сформирован по итогам июльских выборов, ставшими первыми за последние шестьдесят лет.

Главной задачей национального конгресса станет управление страной в переходный период, а также формирование кабинета министров и комитета по подготовке проекта новой конституции.

В Триполи была устроена торжественная церемония, в которой принял участие глава ПНС Мустафа Абдель Джалиль. Переходный национальный совет состоял из представителей оппозиционных сил, которые участвовали в свержении режима Каддафи год назад.

Теперь же, поскольку передача власти состоялась, ПНС должен быть распущен.

Ожидается, что всенародно избранный парламент подготовит референдум по новой конституции страны.