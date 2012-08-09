К власти в Ливии пришли гражданские.
9 августа 2012, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Ливии Переходный национальный совет (ПНС) передал власть Всеобщему национальному конгрессу. Первый свободно избранный парламент в Ливии – Национальная ассамбляя был сформирован по итогам июльских выборов, ставшими первыми за последние шестьдесят лет.
Главной задачей национального конгресса станет управление страной в переходный период, а также формирование кабинета министров и комитета по подготовке проекта новой конституции.
В Триполи была устроена торжественная церемония, в которой принял участие глава ПНС Мустафа Абдель Джалиль. Переходный национальный совет состоял из представителей оппозиционных сил, которые участвовали в свержении режима Каддафи год назад.
Теперь же, поскольку передача власти состоялась, ПНС должен быть распущен.
Ожидается, что всенародно избранный парламент подготовит референдум по новой конституции страны.