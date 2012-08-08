Взрыв в Багдаде унес жизни 11 человек

На юге Багдада взорвался заминированный автомобиль. В результате погибли 11 человек, еще 20 получили ранения. Полиция считает, что целью террористов была траурная церемония, устроенная местными шиитами. 23 июля стал самым "кровавым днем" в Ираке за последние два года - террористы совершили 27 взрывов и вооруженных нападений в 18 городах страны, в том числе в Багдаде и его пригородах, вследствие чего погибли более 100 человек.