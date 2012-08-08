В Вашингтоне эксперты с собаками ищут бомбу в одном из корпусов Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида. Персонал и пациенты были эвакуированы в связи с угрозой взрыва.

Сообщение о том, что здание заминировано, поступило по телефону. Все люди из корпуса были эвакуированы, передает РИА Новости. При этом отмечается, что эвакуация в других корпусах госпиталя не проводилась.