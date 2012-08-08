Янукович узаконил официальный статус русского языка в регионах Украины

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об основах государственной языковой политики. Закон предоставляет официальный статус русскому языку в ряде регионов страны.

По закону русский язык получает статус регионального там, где он является родным как минимум для 10% населения, а это 13 из 27 административно-территориальных единиц Украины. Кроме существенного расширения сферы использования русского языка, закон также предполагает укрепление позиций языков национальных меньшинств, сообщает РИА Новости.

Принятый 3 июля парламентом Украины закон вызвал протесты в центре и на западе Украины и поддержку на востоке и юге страны.