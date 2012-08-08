В здании "Башни свободы", строящейся на месте разрушенного 11 сентября 2001 года Всемирного торгового центра на Манхэттене, начался пожар. Возгорание произошло на 88 этаже небоскреба.



Внутри башни, когда начался пожар, никого не было. Что стало его причиной, неизвестно. Также пока неясны его масштабы.

К небоскребу уже выехали 90 пожарных.

Пожар стал вторым за чуть более чем два месяца: 2 июня загорелась обшивка на 89-91 этажах. Огонь тогда потушили строители, однако пожарные потом около часа проливали обшивку. О пострадавших в результате того инцидента не сообщалось.

Небоскреб "Башня свободы", также известный как Всемирный торговый центр 1 (1 World Trade Center), начал строиться в 2006 году. Хотя его создание еще не завершено, он уже сейчас стал самым высоким зданием Нью-Йорка - его высота превышает 380 метров. К 2014 году, когда башня будет закончена, ее высота вырастет до 541 метра.



