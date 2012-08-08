В Сирии боевики убили 16 человек в 30 километрах от Хомса

В Сирии вооруженные боевики открыли огонь на территории жилого комплекса для сотрудников электростанции. Инцидент произошел в 30 километрах от города Хомс. В результате погибли 16 человек.

В числе погибших шесть христиан, шесть мусульман-алавитов и четыре суннита. Среди убитых оказался и директор жилого комплекса, передает Лента.ру. По данным правозащитников, в этом жилом комплексе также проживают сотрудники-иностранцы с семьями, в основном иранцы и японцы.