В Сирии боевики убили 16 человек в 30 километрах от Хомса
8 августа 2012, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Сирии вооруженные боевики открыли огонь на территории жилого комплекса для сотрудников электростанции. Инцидент произошел в 30 километрах от города Хомс. В результате погибли 16 человек.
В числе погибших шесть христиан, шесть мусульман-алавитов и четыре суннита. Среди убитых оказался и директор жилого комплекса, передает Лента.ру. По данным правозащитников, в этом жилом комплексе также проживают сотрудники-иностранцы с семьями, в основном иранцы и японцы.