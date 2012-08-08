Италия изменит правила приёма на работу специалистов из других стран

В Италии изменятся правила приёма на работу специалистов из других стран. Здесь вступила в действие программа Европейского Союза "Голубая карточка ЕС" - о найме высококвалифицированных специалистов из третьих стран.

Программа устанавливает льготы при оформлении на работу на льготных условиях граждан стран, не входящих в Европейский Союз. Согласно этой программе, предусматривается прием на работу неограниченного числа трудовых мигрантов, вне регулируемых потоков иностранной рабочей силы и сверх установленных квот, и круглогодично, передает Радио Свобода.

Речь идет о квалифицированных работниках, окончивших помимо средней школы, как минимум полный трехгодичный университетский или институтский курс обучения, или трехгодичный курс обучения в среднем специальном учебном заведении, и получивших квалификацию, официально признанную Италией.

Высококвалифицированный иностранный работник, желающий получить вид на жительство в Италии для ведения трудовой деятельности, должен предоставить компетентным органам трудовой договор с минимальным сроком в один год и годовым заработком в тройном размере по сравнению с необлагаемой налогом минимальной заработной платой, то есть 24 тысячи евро в год до вычета налогов.

Высококвалифицированным работникам, въехавшим в Италию по туристической или учебной визе, предоставлено право на месте поменять ее на долгосрочную, от одного до двух лет, трудовую визу, при наличии контракта с потенциальным работодателем.