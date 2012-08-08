В Египте боевики напали на КПП вблизи израильской границы

В Египте сегодня утром вооруженные неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускному пункту на Синайском полуострове вблизи города Аль-Ариш, в 50 км от границы с Израилем.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало, передало египетское информационное агентстве MENA.

Нападение произошло на главной дороге между городами Аль-Ариш и Рафах. Армия Египта нанесла воздушные удары по предполагаемым радикальным исламистам на Синайском полуострове. По данным представителей египетских сил безопасности, в результате атаки погибли более 20 боевиков. Ранения получили двое военнослужащих, двое полицейских и один местный житель, сообщает Радио Свобода.

Накануне госсекретарь США Хиллари Клинтон в телефонном разговоре с премьер-министром Египта Хишамом Кандилом выразила поддержку усилиям Каира в области усиления мер безопасности.



В воскресенье в результате нападения боевиков на контрольный пункт в Рафахе погибли 16 египетских военных и пограничников. Президент Египта Мохаммед Мурси пообещал установить полный контроль над Синайским полуостровом.