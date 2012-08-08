Обама отправил в отставку руководителя Агентства по ПРО

Президент США Барак Обама принял решение об отставке руководителя Агентства по противоракетной обороне Патрика О`Райлли, главного переговорщика по ПРО с Россией, Патрика О`Райлли.

Его обвиняют грубом обращении с подчиненными. Патрик О`Райлли занимал свой пост с 2008 года. Слухи о смене главы Агентства ПРО появились еще в мае. Тогда же в отношении генерала началось внутриведомственное расследование.

Во вторник об отставке О`Райлли объявил министр обороны США Леон Панетта, пишет "Коммерсантъ".

Проверка показала, что он регулярно унижал своих подчиненных - это привело к отставке шести человек в руководстве ведомства. После громкого скандала Белый дом решил найти агентству нового шефа. Барак Обама поручил возглавить ведомство контр-адмиралу Джеймсу Сирингу, ранее руководившему управлением объединенных военных систем.Отставка О`Райлли стала символическим завершением переговорного цикла Москвы и Вашингтона о размещении систем ПРО в Европе. После президентских выборов в США представлять новую администрацию в диалоге с Москвой будет, скорее всего, уже Джеймс Сиринг, который не ассоциируется с провалом в переговорах.