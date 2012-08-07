В одном из кинотеатров американского города Северный Риджвил задержан мужчина, который пришел «посмотреть» «Темный рыцарь: Возрождение легенды» с пистолетом и ножами. Об этом сообщили сегодня местные СМИ.



Стоявший на входе в зал билетер оказался бдительным: онобратил внимание на сумку посетителя, в которой после досмотра обнаружились пистолет, два дополнительных магазина с патронами и несколько ножей.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, а позже провели обыск в его доме. Имя арестованного и другие подробности ЧП не сообщаются.



