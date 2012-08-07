Семь участников Олимпийских Игр отказались возвращаться на родину

Семеро участников лондонской Олимпиады от Камеруна отказались возвращаться на родину после соревнований. В олимпийской делегации Камеруна подтвердили, что их местонахождение неизвестно.



"То, что поначалу выглядело как слух, оказалось правдой, - сообщил руководитель камерунской делегации Дэвид Оджонг в послании Министерству спорта страны. - Семеро камерунских атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх в Лондоне, сбежали из Олимпийской деревни".



Среди "дезертиров" - пятеро боксеров, запасной вратарь женской футбольной сборной и пловец. Скорее всего, спортсмены приняли решение остаться в Европе по экономическим причинам, сообщает РБК.



В Международном олимпийском комитете пока ничего не знают о решении камерунских атлетов.



Возможно, камерунские "олимпийцы" решили побыть туристами после завершения соревнований. Как отмечает британская пресса, участникам Олимпиады разрешено пребывание в стране до начала ноября, благодаря правилам аккредитации.



