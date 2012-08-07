ЦИК Украины не допустила Тимошенко к выборам

ЦИК Украины не допустила к парламентским выборам лидера объединенной оппозиции Юлию Тимошенко и руководителя партии «Народная самооборона» Юрия Луценко. Такое решение было принято 7 августа на заседании Центризбиркома.



Оба они осуждены по приговору суда и отбывают наказание.

На съезде объединенной оппозиции 30 июля был утвержден партийный список кандидатов в депутаты, который возглавила Тимошенко. Пятым номером в списке был Луценко, передает радио «Вести ФМ».



