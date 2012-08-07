Сотни туристов после извержения вулкана застряли в Новой Зеландии

На острове Северный в Новой Зеландии произошло извержение вулкана Тонгариро, впервые за 115 лет. Из-за этого сотни туристов не могут улететь с острова. Тонгариро расположен в центральной части острова Северный.

Это территория одноименного национального природного парка, где десять лет назад проходили натурные съемки знаменитой кинотрилогии "Властелин колец". Съемки проходили, в том числе, в районе молодого вулкана Нгаурухоэ, входящего в вулканический комплекс Тонгариро (в фильме фигурировал как гора Ородруин, в которой предстояло расплавить "кольцо всевластия").

Извержение вулкана произошло без выхода лавы, в ночь на вторник на несколько километров в небо над островом Северным взметнулся столб пепла, что доставило достаточно неудобств и хлопот гостям и жителям острова.

Выброс пепла стал причиной отмены нескольких внутренних авиарейсов. Жители острова рассказывают, что в воздухе пахнет серой, в небе повисли темные тучи. Водители жалуются на плохую видимость на трассах.

Информации о погибших, пострадавших и материальном ущербе не поступало.

Вулканолог Майкл Розенберг (Michael Rosenberg) в эфире новозеландского радио заявил, что состояние вулкана пока не очень понятно. "Это (извержение) может послужить началом гораздо более длительного эпизода, а может быть и концом. Мы пока не знаем", - сказал Розенберг, сообщает РИА Новости.



