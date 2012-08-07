Грузия направила за застрявшими в горах россиянами вертолет

Из Тбилиси к российским альпинистам, застрявшим из-за камнепада в горах около вершины Тетнулди, вылетел вертолет. С россиянами восстановлена связь. К этому времени известно, что один из четверых альпинистов пострадал.

У него повреждена нога. С другими все в порядке. Вертолет заберет россиян и доставит их в Тбилиси или районный центр Местия.Напомним, альпинисты находятся на высоте в 3,7 тысячи метров над уровнем моря и не могут самостоятельно выбраться из труднодоступного места.

Накануне к альпинистам направились спасатели, но они пока не смогли добраться до россиян.