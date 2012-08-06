Российские альпинисты пропали в горах Грузии

В высокогорном регионе Грузии Сванетии спасатели ищут четверых пропавших российских альпинистов, которые совершали восхождение на ледник Тертнульда. По всей видимости, у альпинистов разряжены телефоны, на связь они не выходят.



Последняя весть от них была о том, что альпинисты находятся на высоте 3 тыс. 700 м в окрестностях ледника. Предполагается, что они попали в камнепад и находятся в труднодоступном месте, сообщает РБК. Поисками альпинистов занимаются 300 спасателей, однако разыскным мероприятиям мешают плохие погодные условия в горах.

По неподтвержденной информации, у одного из альпинистов сломана нога.