Стало известно, кто расстрелял прихожан в сикхском храме

Стрельбу по прихожанам в сикхском храме в американском штате Висконсин, предположительно, устроил 40-летний Уэйд Майкл Пейдж, ранее служивший в спецподразделении по ведению психологической войны армии США.



Пейдж служил в армии на территории США в 1992-1998 годах, был несколько раз награжден.

Как сообщают американские СМИ, мужчина придерживался идей о превосходстве белой расы.

Пейдж в воскресенье открыл стрельбу по прихожанам сикхской гурдвары в городке Оук-Крик, в предместье города Милуоки штата Висконсин. Полицейские, прибывшие на место преступления, застрелили нападавшего. Переживший нападение прихожанин гурдвары Канвардип Сингх сообщил, что "стрелял белый лысый мужчина в черных штанах и белой футболке, на его руке была татуировка 9/11".

СМИ полагают, что татуировка 9/11 может указывать на самый масштабный теракт в истории США, когда 11 сентября 2001 года группа террористов "Аль-Каиды" захватила несколько авиалайнеров и направила их на здания в Нью-Йорке и Вашингтоне. Сикхская община не имела к теракту никакого отношения.

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх, который сам является сикхом, заявил, что испытал настоящий шок, когда узнал о бойне в гурдваре в Висконсине. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Президент США Барак Обама распорядился, чтобы федеральное правительство по мере необходимости оказывало содействие в расследовании.



Религиозная община сикхов сформировалась в средние века на основе учения Гуру Нанака. Большинство сикхов - пенджабцы по национальности. Их численность оценивается в 25 миллионов человек. Живут преимущественно в штате Пенджаб (Индия), но отдельные их группы рассеяны по всей территории Индии, главным образом в крупных городах. Также крупные сикхские диаспоры существуют в США, Канаде, Великобритании, в странах Юго-Восточной Азии, Африки, на Фиджи. На территории Соединенных Штатов проживают около 500 тысяч сикхов.







