Массовое захоронение жертв красных кхмеров найдено опять в Камбодже

На северо-западе Камбоджи рядом с местом, где красные кхмеры в ходе гражданской войны убили сотни людей обнаружено массовое захоронение людей. Об этом сообщил представитель вооруженных сил страны.

Предположительно найденные тела - останки погибших от рук военных коммунистов.

На прошлой неделе рабочие в провинции Сиемреап нашли черепа и фрагменты скелетов около 20 человек, со ссылкой на сообщение местных властей передает Би-Би-Си. Некоторые из них были похоронены со связанными руками и ногами.

«Красные кхмеры» – неофициальное название крайне левого течения в коммунистическом движении аграрного толка в Камбодже, созданного в 1968 году. Предполагается, что за время правления красных кхмеров в 1970-х годах погибли около 2 млн человек.