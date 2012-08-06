Массовое захоронение жертв красных кхмеров найдено опять в Камбодже
6 августа 2012, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
На северо-западе Камбоджи рядом с местом, где красные кхмеры в ходе гражданской войны убили сотни людей обнаружено массовое захоронение людей. Об этом сообщил представитель вооруженных сил страны.
Предположительно найденные тела - останки погибших от рук военных коммунистов.
На прошлой неделе рабочие в провинции Сиемреап нашли черепа и фрагменты скелетов около 20 человек, со ссылкой на сообщение местных властей передает Би-Би-Си. Некоторые из них были похоронены со связанными руками и ногами.
«Красные кхмеры» – неофициальное название крайне левого течения в коммунистическом движении аграрного толка в Камбодже, созданного в 1968 году. Предполагается, что за время правления красных кхмеров в 1970-х годах погибли около 2 млн человек.