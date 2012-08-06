В Египте - общенациональный траур. Страна скорбит по погибшим на Синае солдатам

В Арабской Египетской республике указом президента Моххамеда Мурси в понедельник объявлен трёхдневный траур после того, как 16 солдат были убиты боевиками на границе с Израилем вечером в воскресенье.

Египетская армия пообещала отомстить за гибель военных всем, кто помогал группировкам боевиков организовывать нападение, переждает Би-Би-Си.Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что гибель солдат стала важным сигналом для властей Египта.

"АН" писали, что ХАМАС категорически отрицает свою причастность к теракту на Синае и объявил односторонний мораторий на войну с Израилем.

Напомним, власти Израиля сообщили о восьми найденных телах боевиков. Они пытались проникнуть на территорию Израиля, захватив два египетских военных автомобиля.