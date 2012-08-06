В Египте - общенациональный траур. Страна скорбит по погибшим на Синае солдатам
6 августа 2012, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Арабской Египетской республике указом президента Моххамеда Мурси в понедельник объявлен трёхдневный траур после того, как 16 солдат были убиты боевиками на границе с Израилем вечером в воскресенье.
Египетская армия пообещала отомстить за гибель военных всем, кто помогал группировкам боевиков организовывать нападение, переждает Би-Би-Си.Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что гибель солдат стала важным сигналом для властей Египта.
"АН" писали, что ХАМАС категорически отрицает свою причастность к теракту на Синае и объявил односторонний мораторий на войну с Израилем.
Напомним, власти Израиля сообщили о восьми найденных телах боевиков. Они пытались проникнуть на территорию Израиля, захватив два египетских военных автомобиля.