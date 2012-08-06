Самый дорогой особняк в Великобритании был продан экс-главе банка Москвы

Покупателем самого дорогого особняка в Великобритании (стоимостью около 217 миллионов долларов), оказался объявленный в международный розыск бывший глава Банка Москвы 45-летний Андрей Бородин.



Вплоть до настоящего времени ( особняк был продан прошлым летом) имя покупателя имения с почти 300-летним особняком, расположенными вблизи деревни Ременхэм (Remenham) в английском графстве Беркшир, было неизвестно, так как сделка осуществлялась через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Сам Бородин покупку не комментирует. "Я не комментирую свою частную жизнь", - заявил экс-банкир.

На территории имения, в частности, расположены вертолетная площадка, спа-комплекс, домашний кинотеатр, поля для гольфа, конюшни, лодочная станция. Оно оснащено высокотехнологичной системой безопасности. Площадь имения составляет около 80 гектаров.

По словам неназванного сотрудника одной из занимающихся недвижимостью компаний, Бородин вложил большую сумму денег в ландшафтный дизайн имения, а ежегодно он будет тратить на особняк с участком более 100 тысяч фунтов стерлингов (около 155 тысяч долларов).

Приобретенное Бородиным имение принадлежало принцу Уэльскому Фредерику и греческому судовладельцу Джону Латсису (John Latsis). В 2007 году его купил за 45 миллионов фунтов стерлингов (около 69 миллионов долларов) девелопер Майк Спинк (Mike Spink). Частный консорциум решил продать недвижимость Спинку в связи с тем, что из-за протестов местных жителей не удалось превратить его в загородный клуб. Девелопер потратил на обновление имения не один миллион фунтов.

В конце 2010 года в отношении Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей. Перед выдачей этой ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 миллиардов рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Банк Москвы выделил эту сумму ЗАО "Премьер Эстейт", которое использовало ее в 2009 году для покупки у структуры супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной "ТД "Раменская" 58 гектаров земли в западной части столицы. Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных "Премьер Эстейт" сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка, обманув его при оценке консолидированного уровня кредитного риска.

Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Великобритании запрос об экстрадиции Бородина.







