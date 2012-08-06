В Гильменде чуть не дюжина афганских полицейских подались в талибы

В афганской провинции Гильменд одиннадцать полицейских бежали, прихватив с собой оружие и три мотоцикла, чтобы перейти на сторону экстремистской ультраисламистской организации "Талибан".

Об этом в понедельник, со ссылкой на афганские власти, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что аналогичный случай произошел в провинции Фарах месяц назад: тогда на сторону талибов перешли 13 стражей порядка и начальник полицейского участка, который отравил подчинённых, отказавшихся идти с ним.