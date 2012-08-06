В Турцию приостановлена подача иракской нефти - теракт

Курдские боевики подорвали в Турции секцию нефтепровода, по которому из Ирака поставляется нефть. Взрыв прогремел поздно вечером в воскресенье в юго-восточной провинции Мардин.

В результате подача нефти из иракского города Киркук в турецкий порт Джейхан была приостановлена, сообщает ИТАР-ТАСС.

Это уже не первый случай подрыва нефтепровода. Экстремисты устроили взрыв 21 июля .Из-за последовавшего за ним сильного пожара подача нефти была прекращена.