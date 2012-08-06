Сирийские повстанцы будут использовать «все возможные средства на чёрном рынке»

Сирийские повстанцы подтвердили, что получили оружие из Катара, Саудовской Аравии и Ливии. В интервью французской радиостанции Europа I, пресс-секретарь Сирийского национального совета, Бассма Кодмани заявила, что Катар и Саудовская Аравия будет поставлять повстанцам лёгкое оружие.

Кодмани заявила, что мятежники будут «использовать все возможные средства на чёрном рынке, чтобы приобрести необходимое оружие». Потому что с одной стороны, правительственные войска, «обладающие всеми видами оружия, которое они применяют против своего же народа», с другой – «молодые бойцы-добровольцы, которые легко вооружены и в этой связи могут вести только партизанские маневры».

Премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб со своей семьей, вероятно, бежал в соседнюю Иорданию, передал в понедельник немецкий канал n-tv со ссылкой на источник из правительственных кругов Иордании.

Ранее в прессу поступила информация о том, что Хиджаб, назначенный на должность премьер-министра всего пару недель назад, был уволен президентом Башаром аль-Асадом.

О причинах отставки пока ничего не известно. Это произошло через несколько часов после взрыва бомбы в здании государственного телевидения в Дамаске.

Его преемником назначен бывший вице-премьер-министр Омар Галаванджи. Сейчас правительство в Сирии носит скорее технический, чем политический характер.

Тем временем сирийская оппозиция обвиняет правительственные войска в убийстве гражданских лиц в провинции Хама. Так, во время «резни» в минувшее воскресенье около 40 человек были убиты и 120 получили ранения, - передает сирийский национальный совет.