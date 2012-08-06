Правительство в Сирии после побега премьера носит технический характер

Преемником премьер-министра Сирии Рияда Хиджа, бежавшего сегодня с семьей в Иорданию, назначен бывший вице-премьер-министр Омар Галаванджи. Сейчас правительство в Сирии носит скорее технический, чем политический характер, передаёт немецкий канал n-tv.

"АН" сообщали, что Рияд Хиджаб бежал в соседнюю Иорданию.

Ранее в прессу поступила информация о том, что Хиджаб, назначенный на должность премьер-министра всего пару недель назад, был уволен президентом Башаром аль-Асадом.

О причинах отставки пока ничего не известно. Это произошло через несколько часов после взрыва бомбы в здании государственного телевидения в Дамаске.



Тем временем сирийская оппозиция обвиняет правительственные войска в убийстве гражданских лиц в провинции Хама. Так, во время «резни» в минувшее воскресенье около 40 человек были убиты и 120 получили ранения, - передает сирийский национальный совет.