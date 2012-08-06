Повстанцы-исламисты напали на деревни буддистов на Филиппинах

На Филиппинах исламистская повстанческая группировка совершила несколько нападений на деревни и города, убив как минимум одного человека, сообщили официальные представители властей в понедельник.

Сотни мирных жителей покинули дома, опасаясь попасть под перекрестный огонь между повстанцами из сепаратистской группировки BIFF и правительственными войсками.

"АН" писали, что вооруженные исламисты, выступающие за создание независимого государства на юге Филиппин, откололись от материнского движения Исламский освободительный фронт Моро (MILF), который в прошлом году вступил в мирные переговоры с правительством.