Жители Китайской народной республики с ужасом поджидают "Хайкуй": в ближайшие часы удар 11-го с начала года и третьего за неделю тропического шторма может добить то, что не удалось его братьям.

Китай готовится к третьему за неделю мощному тайфуну, предыдущие два унесли жизни не менее девяти человек.Спасатели в городе Бэньси сейчас пытаются спасти около 300 строительных рабочих, заблокированных в туннеле.

Тропический шторм "Хайкуй", 11-й за этот год для Китая, достигнет побережья страны во вторник.

"АН" писали, что весь юго-восток Азии оказался в очередной раз под ударом мощной стихии: ливень и штормовой ветер вызвали каскад наводнений в четырёх странах - Китае, Индии, Филиппинах и Северной Корее. Число погибших приближается к двумстам.

Из-за сильных дождей в семи восточных и южных провинциях Китая было эвакуировано свыше одного миллиона человек. Не менее девяти жизней унесли за неделю тайфуны "Саола" и "Дамрей".