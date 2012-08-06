Китай в ожидании удара тайфуна "Хайкуй". 300 рабочих, заблокированы в туннеле
6 августа 2012, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Китайской народной республики с ужасом поджидают "Хайкуй": в ближайшие часы удар 11-го с начала года и третьего за неделю тропического шторма может добить то, что не удалось его братьям.
Китай готовится к третьему за неделю мощному тайфуну, предыдущие два унесли жизни не менее девяти человек.Спасатели в городе Бэньси сейчас пытаются спасти около 300 строительных рабочих, заблокированных в туннеле.
Тропический шторм "Хайкуй", 11-й за этот год для Китая, достигнет побережья страны во вторник.
"АН" писали, что весь юго-восток Азии оказался в очередной раз под ударом мощной стихии: ливень и штормовой ветер вызвали каскад наводнений в четырёх странах - Китае, Индии, Филиппинах и Северной Корее. Число погибших приближается к двумстам.
Из-за сильных дождей в семи восточных и южных провинциях Китая было эвакуировано свыше одного миллиона человек. Не менее девяти жизней унесли за неделю тайфуны "Саола" и "Дамрей".