В Дамаске пытались взорвать телецентр

В результате теракта в здании телецентра на площади Омейядов в Дамаске в понедельник поврежден административный этаж и несколько кабинетов. Ранения получили три человека. Пострадавших нет.

Нанесен материальный ущерб студии "Нур аш-Шам", где готовились религиозные программы, утверждает ливанский телеканал "Аль-Манар".

"Подлым и отчаянным поступком, направленным против тех, кто доносит правду до людей" уже назвал вылазку министр информации Сирии Омран аз-Зуаби и подчеркнул, что сирийские журналисты "осознают важность своей профессии" и будут продолжать объективно и ответственно освещать события.

27 июня группа вооруженных боевиков совершила нападение на офис спутникового телеканала Аль-Ихбария. Тогда террористы убили троих журналистов и четырех охранников, часть студийной аппаратуры забрали с собой, а оставшуюся - взорвали.

В воскресенье стало известно о расправе над похищенным телеведущим Мухаммедом ас-Саидом, которую учинила экстремистская группировка Джебхат-ан-Нусра - Фронт победы, связанная с террористической сетью Аль-Каида.