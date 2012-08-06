В Дамаске пытались взорвать телецентр
6 августа 2012, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
В результате теракта в здании телецентра на площади Омейядов в Дамаске в понедельник поврежден административный этаж и несколько кабинетов. Ранения получили три человека. Пострадавших нет.
Нанесен материальный ущерб студии "Нур аш-Шам", где готовились религиозные программы, утверждает ливанский телеканал "Аль-Манар".
"Подлым и отчаянным поступком, направленным против тех, кто доносит правду до людей" уже назвал вылазку министр информации Сирии Омран аз-Зуаби и подчеркнул, что сирийские журналисты "осознают важность своей профессии" и будут продолжать объективно и ответственно освещать события.
27 июня группа вооруженных боевиков совершила нападение на офис спутникового телеканала Аль-Ихбария. Тогда террористы убили троих журналистов и четырех охранников, часть студийной аппаратуры забрали с собой, а оставшуюся - взорвали.
В воскресенье стало известно о расправе над похищенным телеведущим Мухаммедом ас-Саидом, которую учинила экстремистская группировка Джебхат-ан-Нусра - Фронт победы, связанная с террористической сетью Аль-Каида.
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