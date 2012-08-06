Еврейка-дембель срочной службы требует почти $12 млрд за рабскую службу от ЦАХАЛ

В Тель-Авиве в воскресенье столичный суд по трудовым конфликтам принял в производство представительский иск экс-военнослужащей ЦАХАЛа Мишель Салман о выплате соладат срочникам израильской Армии 40 млрд шекелей (более $11 млрд).

Сумма иска составлена из выплаты компенсации всем солдатам срочной службы за последние семь лет. Кроме того, истица требует от государства начать платить солдатам-срочникам минимальную зарплату.

Демобилизованная военнослужащая Мишель Салман от имени всех солдат обвиняет еврейское государство и минобороны и Армии обороны Израиля в циничном использовании значительной части населения под предлогом отсутствия бюджета, "противоречащем устремлениям сионизма, еврейской традиции, конвенции ООН по правам человека и естественной морали".

"Нельзя использовать людей в условиях рабства, нельзя, чтобы работодатель не платил работнику, даже если работодатель - армия, а работники - солдаты", - говорится в исковом заявлении, передаёт портал Новости Израиля. Салман подчеркивает, что выплату в размере 350 шекелей в месяц, которую получает солдат срочной службы в тыловых частях, нельзя назвать зарплатой.

Адвокаты Сильман требуют, чтобы суд по трудовым конфликтам отнесся к солдатам срочной службы как к работникам, а к ЦАХАЛу и министерству обороны - как к работодателям, платящим зарплату в размере 2 шекеля в час.



