Президент Египта: террористы дорого заплатят за нападение на КПП на Синае

Теракт на севере Синайского полуострова на границе Израиля и Египта, в результате которого накануне вечером погибли 16 египетских военнослужащих и еще 7 получили ранения, взбудоражил мировую общественность.

Сразу после теракта президент Египта Мохаммед Мурси созвал экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб, пообещав, что инициаторы теракта дорого заплатят за нападение, передает портал Новости Израиля. Египетская армия блокировала КПП "Рафиах" на границе с сектором Газы, на котором недавно был введен облегченный режим пересечения границы.

Руководство движения "Братья-мусульмане" призвало президента предпринять все необходимые шаги для восстановления суверенитета Египта на Синайском полуострове и ликвидации вооруженных банд.

Израильские СМИ сообщают, что общая служба безопасности (ШАБАК) располагала "горячим" предупреждением о теракте. Именно поэтому прорвавшиеся на израильскую территорию в районе КПП "Керем Шалом" бронемашины были встречены крупными силами ЦАХАЛа.

В результате удара с воздуха, действий танкистов и пехотинцев ЦАХАЛа были ликвидированы по меньшей мере семь террористов - четверо на израильской территории и трое – на египетской. Прочесывание местности позволило установить, что ни одному террористу не удалось скрыться на израильской территории. Среди израильских военных пострадавших нет. Израиль объявил о временном прекращении работы КПП "Керем Шалом".

"АН" писали, что ЦАХАЛ сообщает об уничтоженных ВС Израилия 5 боевиках.