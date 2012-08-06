ХАМАС открестился от убийства воинов Египта на границе с Израилем на Синае

Жители сектора Газы не причастны к вчерашнему нападению на египетских военных на израильско-египетской границе, заявил один из лидеров палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя.

По уточнённым данным, в результате теракта были убиты 16 египетских военнослужащих, 7 ранены.

Международные новостные агентства сообщают, что за атакой стояли террористы с Синайского полуострова и палестинские боевики из сектора Газы. Однако, Исмаил Ханийя категорически отверг возможность причастности боевиков сектора Газы к этому теракту, а также осудил убийство египетских солдат, передает портал Новости Израиля. Правительство ХАМАС выразило соболезнования семьям погибших египтян и обвинило Израиль в попытке поссорить Египет с палестинцами.

Другой лидер ХАМАС в секторе Газы Махмуд аз-Захар был менее категоричен. Он сказал, что, возможно, террористы прибыли на Синайский полуостров из Газы, но призвал дождаться выводов официального расследования.

В интервью египетскому ТВ Махмуд аз-Захар также призвал официальный Каир не возвращаться к политике старого режима, безосновательно обвинявшего ХАМАС. Аз-Захар добавил, что участок границы, на котором был совершен теракт, не контролируется террористами, опасающимися нападения со стороны израильтян.

После теракта руководство ХАМАС, контролирующей сектор Газы, блокировало все подземные туннели, ведущие из Газы в Египет.

"АН" писали, что президент Египта Мохаммед Мурси обещал найти и наказать всех причастных к инциденту на границе.

Напомним, вечером воскресенья было совершено нападение на КПП израильско-египетской границы на Синайском полуострове. Группа террористов, переодетых в военную форму, атаковала блокпост египетской армии в районе Рафиаха.

Часть террористов прорвалась на блокпост на внедорожниках, атаковав египетских военных с помощью стрелкового оружия и гранатометов. Несколько боевиков проникли на базу заранее, заколов собравшихся на трапезу после окончания дневного поста солдат холодным оружием.

Одна из бронемашин, которую удалось захватить боевикам, была уничтожена возле забора безопасности. На данный момент не исключается версия, согласно которой она была подорвана, чтобы прорвать забор. Как бы то ни было, у этой машины найдены 3 трупа боевиков, одетых в военную форму.

Вторую угнанную бронемашину ЦАХАЛ догнал в 25 метрах от границы и уничтожил 5 находившихся в ней боевиков.

а была уничтожена ударом ВВС ЦАХАЛа, проехав 25 метров по израильской территории. Египетские источники утверждают, что были похищены три бронемашины, однако о судьбе третьей ничего неизвестно. Кроме того, пешие террористы вступили в перестрелку с бойцами ЦАХАЛа.