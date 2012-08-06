Бой на Синае: ЦАХАЛ догнал и уничтожил 5 из напавших на египетскую базу боевиков

Пять человек из напавших накануне вечером на египетских военных, уничтожены, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛа. Ранее была информация о ликвидации трёх боевиков, убивших 15 и ранивших 7 египтян.

На севере Синайского полуостора в районе КПП "Керем Шалом", как передало национальное телевидение Египта, боевики, лица которых были скрыты масками, обстреляли полицию из автоматов и гранатометов, а затем скрылись в бронированном автомобиле, передает Би-Би- Си.

"АН" писали, что по сообщениям израильских военных, два автомобиля с вооруженными боевиками попытались прорваться через границу. Однако один из автомобилей взорвался в Северном Синае, другой был уничтожен авиацией еврейского государства.