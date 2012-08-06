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Синай. Бой на границе с Израилем. Убито 15 египетских полицейских, 7 ранены

6 августа 2012, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Синай. Бой на границе с Израилем. Убито 15 египетских полицейских, 7 ранены
Фото с сайта newsru.co.il

На севере Синайского полуострова накануне вечером боевики напали на базу египетской армии. Убив 15 находившихся там военнослужащих и ранив семерых, они завладели двумя бронемашинами.

Солдаты ЦАХАЛа открыли огонь по террористам, однако одной из бронемашин удалось пересечь границу. Через короткое время она была уничтожена ударом израильских ВВС, сообщает государственная радиостанция "Коль Исраэль", передаёт портал Новости Израиля. Часть находившихся в бронемашинах боевиков скрылась на территории Египта.

По предварительным данным, на месте инцидента обнаружены тела трех террористов.

Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, среди военнослужащих ЦАХАЛа никто не пострадал.

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