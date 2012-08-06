Молния убила человека на автогонках, девять человек пострадали

В США молния убила одного человека на автодроме Pocono Raceway в городе Лонг-Понд штата Пенсильвания. Молния ударила по парковке в тот момент, когда зрители покидали автодром после гонки, сообщил представитель Рocono Raceway.

Как пишут американские СМИ, в результате удара молнии пострадали девять человек. Четверо получивших ожоги были госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как критическое.

Пятерым медицинская помощь была оказана на месте происшествия. По словам представителей администрации автодрома, пока неизвестно, ударила по парковке одна молния или несколько, сообщает Лента.ру.

Автодром Pocono Raceway был открыт в 1971 году. На нем проходят несколько этапов гонок NASCAR, в том числе Pennsylvania 400, проводившиеся в 2012 году с 3 по 5 августа. В воскресенье гонка была укорочена из-за начавшегося дождя. Вместо запланированных 160 кругов участники проехали лишь 98.