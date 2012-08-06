Первый сирийский космонавт, герой Советского Союза сбежал от Асада

Ряды беженцев из Сирии в Турции пополнил первый сирийский космонавт, герой советского Союза генерал Мухаммад Фарис. Уроженец штурмуемого правительственными войсками города Алеппо Фарис накануне оставил службу президенту Сирии Башару Асаду.

Мухаммад Фарис - участник полетов на советском корабле "Союз ТМ-3" – из Сирии отправился в Турию. По сообщению новостного агентства Anatolia News, перед тем, как покинуть родину, Фарис заявил о поддержке одной из вооруженных оппозиционных групп - Сирийской свободной армии.

По неподтвержденным данным, побег он планировал давно и даже пытался совершить его ранее, сообщает РБК. Появились сообщения, что это четвертая попытка сирийского генерала дезертировать.

Мухаммад Фарис получил военное образование в Школе летчиков Алеппо в 1973 году. За участие в советской космической программе в 1987 году пилота наградили орденом Ленина и присвоили ему звание героя Советского союза.

В настоящее время на территории Турции находятся не менее 45 тысяч сирийских беженцев.

Западные СМИ также передали, что трое сотрудников сирийских разведслужб попросили убежища в Иордании.

Напомним, 5 августа войскам Асада удалось добиться успеха в наступлении на Алеппо. Кваралы города, захваченные оппозиционными силами, блокированы. Властям удалось вернуть под контроль и пригороды Дамаска.