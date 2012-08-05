Стрелявший по прихожанам сикхского храма - убит
5 августа 2012, 23:40 [ «Аргументы Недели» ]
В США в штате Висконсин в пригороде Милуоки неизвестный, который открыл беспорядочную стрельбу в сикхском храме, убит полицейским. Сам полицейский госпитализирован. Состояние полицейского критическое.
Погибли семь человек. В здании храма полиция обнаружила четыре тела. Еще три были найдены снаружи.
Место происшествия оцеплено, все подъезды к храму перекрыты. У здания дежурят несколько десятков машин скорой помощи.