Стрелявший по прихожанам сикхского храма - убит

В США в штате Висконсин в пригороде Милуоки неизвестный, который открыл беспорядочную стрельбу в сикхском храме, убит полицейским. Сам полицейский госпитализирован. Состояние полицейского критическое.



Погибли семь человек. В здании храма полиция обнаружила четыре тела. Еще три были найдены снаружи.

Место происшествия оцеплено, все подъезды к храму перекрыты. У здания дежурят несколько десятков машин скорой помощи.



