Тело таджикистанского подполковника нашли в реке Афганистана

Тело заместителя командира отряда таджикистанского ОМОН подполковника Фарруха Зарипова обнаружено на афганском берегу пограничной реки Пяндж. Причины смерти пока неизвестны.



Тело обнаружили местные крестьяне, тело было передано афганским пограничникам, которые связались с коллегами из Таджикистана.

Ведется следствие, возбуждено уголовное дело. Фаррух Зарипов участвовал 24 июля в спецоперации в Горно-бадахшанской автономной области на востоке Таджикистана по ликвидации боевиков, в результате которой погибли один мирный житель, 17 силовиков и 30 террористов, сообщают vesti.ru. Сорок омоновцев получили ранения, 41 преступник был задержан. В конце июля экстремисты стали сдавать оружие, в обмен за это им обещана амнистия.



