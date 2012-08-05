В кабине Boeing что-то странно зашумело. Экипаж принял решение срочно садиться

В международном аэропорту Ружине чешской столицы сегодня совершил аварийную посадку пассажирский лайнер Boeing-737 со 180 польскими туристами на борту, направлявшийся в Португалию.



Экипаж чешского лайнера авиакомпании Travel Service услышал непонятный шум в кабине. При посадке никто не пострадал. Перед тем как зайти на посадочную полосу, самолет сделал несколько кругов над воздушной гаванью, вырабатывая топливо.



