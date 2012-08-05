"Он пытается превратить Грузию в полигон для своих экспериментов" - Иванишвили

Бидзина Иванишвили обвинил президента Саакашвили в "противопоставлении друг другу разных групп населения страны". Об этом миллиардер заявил на многотысячном митинге коалиции "Грузинская мечта" в Батуми.



По его словам, глава государства "своей политикой завел страну в тупик". Бидзина Иванишвили обвинил "Саакашвили в массовой лжи и попытке обмана населения", подчеркнув, что власти страны "пытаются расколоть не только гражданское общество, но и Грузинскую православную церковь".

Он также добавил, что "Саакашвили пытается превратить Грузию в полигон для своих необдуманных экспериментов в разных сферах жизни". Представители грузинской администрации, в свою очередь, называют такие утверждения "пиаром оппозиции" на фоне предстоящих 1 октября выборов в парламент, к котором уже ведется активная подготовка. По информации ЦИК Грузии, заявки на участие в парламентских выборах, назначенных на 1 октября, внесли 40 политических партий, из которых 19 уже зарегистрированы, заявки остальных партий находятся в стадии рассмотрения.



Срок подачи заявлений в ЦИК на участие в парламентских выборах истек сегодня, 5 августа в 18 часов. Срок внесения партийных списков истекает 1 сентября.



