Выходцы из СССР планировали теракт в Испании

Два выходца из республик бывшего СССР останутся под стражей в Испании по обвинению в причастности к террористической группировке и владению взрывчатыми веществами. Об этом сообщают испанские правоохранительные органы.

О мере пресечения в отношении третьего арестованного — гражданина Турции — не сообщается.

Трое человек были арестованы на юге Испании 2 августа. Один из арестованных — выходец с Кавказа, служил в российском спецназе, был специалистом в области взрывчатых и отравляющих веществ. Сотрудникам испанских служб пришлось непросто его задерживать, им было оказано серьезное сопротивление.

"Существуют четкие признаки того, что они планировали теракты против Испании и других европейских стран", — сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас.

Неназванный представитель испанских спецслужб сообщил, что двое из них были арестованы, когда они находились в автобусе, направлявшемся в сторону Франции. У них обнаружены взрывчатка, документация по использованию сверхлегких и радиоуправляемых летательных аппаратов и, возможно, отравляющие вещества.

По словам министра, "такого количества взрывчатки было достаточно, чтобы поднять на воздух весь автобус". По утверждениям полицейских, арестованные разрабатывали план нападения в самой Испании и возможно, за ее границами. Поступают сообщения о том, что они прошли обучение на снайперов в военном лагере в Пакистане, а двое побывали недавно в Афганистане, сообщают vesti.ru.

Глава испанского МВД назвал арестованных чрезвычайно опасными людьми, отметив, что один из них является "влиятельным представителем в международной структуре "Аль-Каиды".



