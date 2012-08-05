Хиллари Клинтон посетит Турцию на следующей неделе

Госсекретарь США Хиллари Клинтон на следующей неделе посетит Турцию. Она проведет переговоры с руководством страны по вопросу урегулирования сирийского конфликта. Об этом сообщает в воскресенье агентство Рейтер.



"Госсекретарь Клинтон посетит Стамбул для проведения двусторонних консультаций с правительством Турции по вопросу урегулирования сирийского конфликта и ряду других актуальных проблем", - заявила представитель Клинтон Виктория Нуланд во время посещения госсекретарем африканского государства Малави.

Переговоры должны состояться 11 августа.



