С инициативой создания собственной ПРО выступил президент Польши. По словам Бронислава Коморовского, система должна быть в состоянии защитить республику от воздушных атак, и в будущем стать "долей" всеобщего щита НАТО.

Создается впечалтение, что главный "воевода" польского государства после приезда в страну главного конкурента Барака Обамы - Митта Ромни, сомневается в непреложности победы осенью и в последующем действующего президента США. Поскольку в случае прихода к власти другого человека, политика США по ПРО может ещё ухудшить надёжность обороны стран Восточной Европы.

"Проблема в том, что принимая предложение США по созданию системы противоракетной обороны в Европе, НАТО, мы не учитывают политические риски, связанные со сменой президента. Мы уже заплатили высокую цену за подобную ошибку. Эта ляпсус не может повторяться ", - заявил Коморовский в интервью еженедельнику "Wprost", передает портал GFAglaims.com

"Сейчас у нас устаревшая система обороны, мало способная защитить страну", - объяснил глава государства, сформулировав уверенность, что обновление имеющихся ресурсов "не имеет смысла", если они проектно не способны противостоять наиболее опасной угрозе имеющихся на вооружении других стран ракет (Очевидно, имея в виду Россию - "АН").

В соответствии с "новоиспеченной стратегией", Польшу планируют подключить к системе в 2018 году, разместив её территории ракеты SM-3.

В своё время администрация президента США Джорджа Буша, разработавшая первоначальные планы ЕвроПРО, предполагала размещение 10-ти ракет-перехватчиков в Польше и радара в Чешской Республике.

Преемник Буша в 2009 году Барак Обама привнес коррективы в предполагаемую архитектуру противоракетной обороны в Европе, одобрив ее создание в четыре этапа.

Обама заявил, что Вашингтон создаст новую, более экономичную и высокотехнологичную систему ПРО взамен ранее предложенной администрацией Джорджа Буша.

Он назвал новое поколение системы ПРО надежным и эффективным.

В своем докладе Обама опирался на данные Пентагона, согласно которым противоракета SM-3, которая в новой системе ПРО станет основным средством перехвата, в тестовых испытаниях поразила 84% целей.

Однако, через полгода американские эксперты усомнились в эффективности размещения в Восточной Европе ракет Standard Missile-3 (SM-3), которые США планируют установить в непосредственной близости от границ России.

В мае 2010 года физик Джордж Льюис и бывший научный консультант Пентагона, профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол выступили с заявлением, что анализ был проведен неверно и эффективно поражены были всего 10-20% целей, так как большая часть боеголовок была просто сбита с курса, а не уничтожена.

Теперь президент Польши, очевидно, решил не дожидаться, пока его страну заполнят не пойми чем, ставя, тем не менее, под угрозу российского вооружения.



