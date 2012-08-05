Парад в Ханое. Вьетнам стал пионером среди стран Азии по лояльности к геям
5 августа 2012, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
По улицам Ханоя в воскресенье на мотоциклах и велосипедах, украшенных флагами и воздушными шарами всех цветов радуги с ветерком прокатились десятки участников первого в истории древней столицы Вьетнама гей-парада.
"АН" писали накануне, что в эти выходные в Ханое проходит акция сексуальных меньшинств.
В воскресенье активисты выразили поддержку сделанному в прошлом месяце заявлению коммунистического правительства страны о том, что, вероятно, пришло время законодательно закрепить возможность заключения однополых браков, передает Би-Би-Си. Подобные изменения сделают Вьетнам первой азиатской страной, признающей однополые браки.