Парад в Ханое. Вьетнам стал пионером среди стран Азии по лояльности к геям

По улицам Ханоя в воскресенье на мотоциклах и велосипедах, украшенных флагами и воздушными шарами всех цветов радуги с ветерком прокатились десятки участников первого в истории древней столицы Вьетнама гей-парада.

"АН" писали накануне, что в эти выходные в Ханое проходит акция сексуальных меньшинств.

В воскресенье активисты выразили поддержку сделанному в прошлом месяце заявлению коммунистического правительства страны о том, что, вероятно, пришло время законодательно закрепить возможность заключения однополых браков, передает Би-Би-Си. Подобные изменения сделают Вьетнам первой азиатской страной, признающей однополые браки.