Сирия: Среди полста иранских паломников-заложников есть воины КСИР

Среди 48 захваченных накануне близ Дамаска иранских паломников есть служащие корпуса "Стражей исламской революции". Иран официально обратился к Турции и Катару, чтобы помочь освободить захваченных заложников.

Телеканал Al-Arabiya показал видео захваченных сирийскими повстанцами иранских заложников.

"АН" писали, что в пятницу на шоссе, ведущем в международный аэропорт Дамаска, похищены 48 шиитских паломников из Ирана. Онаправлялись к шиитской святыне - мечети Сит-Зейнаб, расположенной в окрестностях сирийской столицы. Тогда же иранский консул в Дамаске заявил, что местонахождение похищенных паломников ему известно.

Иранские дипломаты обвинили в похищении "вооруженные группы". Позднее сирийское государственное телевидение представило ту же версию происшедшего.

Тысячи иранцев ездят каждый год в Сирию, чтобы посетить храм Сайеда Зайнаб, неподалеку от которого в последние недели проходят тяжелые бои.

Согласно уставу КСИР («Сепах-э пасдаран-э энкелаб-э золами») , утверждённому в мае 1982 года, его верховным главнокомандующим является рахбар — Высший руководитель Ирана, сейчас это мягкий политический оппонент Ахмадинежада - аятолла Али Хосейни Хаменеи.