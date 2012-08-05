Сирия: Среди полста иранских паломников-заложников есть воины КСИР
5 августа 2012, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
Среди 48 захваченных накануне близ Дамаска иранских паломников есть служащие корпуса "Стражей исламской революции". Иран официально обратился к Турции и Катару, чтобы помочь освободить захваченных заложников.
Телеканал Al-Arabiya показал видео захваченных сирийскими повстанцами иранских заложников.
"АН" писали, что в пятницу на шоссе, ведущем в международный аэропорт Дамаска, похищены 48 шиитских паломников из Ирана. Онаправлялись к шиитской святыне - мечети Сит-Зейнаб, расположенной в окрестностях сирийской столицы. Тогда же иранский консул в Дамаске заявил, что местонахождение похищенных паломников ему известно.
Иранские дипломаты обвинили в похищении "вооруженные группы". Позднее сирийское государственное телевидение представило ту же версию происшедшего.
Тысячи иранцев ездят каждый год в Сирию, чтобы посетить храм Сайеда Зайнаб, неподалеку от которого в последние недели проходят тяжелые бои.
Согласно уставу КСИР («Сепах-э пасдаран-э энкелаб-э золами») , утверждённому в мае 1982 года, его верховным главнокомандующим является рахбар — Высший руководитель Ирана, сейчас это мягкий политический оппонент Ахмадинежада - аятолла Али Хосейни Хаменеи.